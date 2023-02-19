Пряме потрапляння: у Донецьку горить будівля “прокуратури ДНР”

Лютий, 19 в 16:56

У Донецьку у будівлі так званої “прокуратури ДНР” сталася пожежа.

Про це написав воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко у Telegram.

– Потрапляння, жорстко. У Донецьку пожежа в будівлі так званої “прокуратури ДНР”, – написав він та оприлюднив відповідне відео.



РосЗМІ інформують, що вибух у центрі Донецька пролунав після обіду 19 лютого. Пропагандисти кажуть про “пряме влучання у будівлю прокуратури”.

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При цьому радник мера Маріуполя Петро Андрющенко пише про “бавовну” не тільки в прокуратурі, але й у російській казармі в центрі Донецька.

Нагадаємо, що 15 грудня в тимчасово захопленому Донецьку пролунали вибухи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 361-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: скрін з відео