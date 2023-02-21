Февраль, 20 в 23:20

Приезд президента США Джо Байдена в Киев был шедевром.

Так считает бывший глава Бюро национальной безопасности Польши Марек Сивец.

Он отметил, что визит американского лидера в Украину можно сравнить с превентивным ударом.

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— Это как в спорте, время имеет большое значение. Обратите внимание на первую реакцию в Москве. Там царит хаос, что не есть обычным явлением. Россияне в отношении президента Байдена используют оскорбительные выражения. На этот раз они пытаются скрыть свою беспомощность, — сказал Марек Сивец во время программы на TVN24.

По его словам, то, как прошел визит, стало ударом по режиму в Кремле.

— Присутствие (Джо Байдена — Ред.) в таком антураже, с такой легкостью – это просто шедевр, – отметил Сивец.

Аналогично оценил визит американского президента генерал Станислав Козей, также бывший глава Бюро национальной безопасности.

В связи с поездкой Джо Байдена в Киев Кремль меняет речь Владимира Путина, с которой он должен выступить во вторник, 21 февраля.

— Байден сильно вошел в дуэль с Путиным, – сказал он TVN24.