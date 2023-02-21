Лютий, 20 в 23:20

Приїзд президента США Джо Байдена до Києва був шедевром.

Так вважає колишній голова Бюро національної безпеки Польщі Марек Сівець.

Він зазначив, що візит американського лідера в Україну можна порівняти з превентивним ударом.

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– Це як у спорті, час має велике значення. Зверніть увагу на першу реакцію в Москві. Там панує хаос, що не є поширеним явищем. Росіяни щодо президента Байдена вживають образливу мову. Цього разу вони намагаються якось приховати свою безпорадність, – сказав Марек Сівець під час програми на TVN24.

За його словами, те, як відбувся візит, стало ударом по режиму в Кремлі.

– Присутність (Джо Байдена, – Ред.) в такому антуражі, з такою легкістю – це просто шедевр, – зазначив Сівець.

Аналогічно оцінив візит американського президента генерал Станіслав Козей, також колишній голова Бюро національної безпеки.

У зв’язку з поїздкою Джо Байдена до Києва Кремль змінює промову Володимира Путіна, з якою він має виступити у вівторок, 21 лютого.

– Байден сильно увійшов у дуель з Путіним, – сказав він TVN24.