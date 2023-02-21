Це просто шедевр, у Кремлі хаос: Марек Сівець про візит Джо Байдена до Києва
Приїзд президента США Джо Байдена до Києва був шедевром.
Так вважає колишній голова Бюро національної безпеки Польщі Марек Сівець.
Він зазначив, що візит американського лідера в Україну можна порівняти з превентивним ударом.
– Це як у спорті, час має велике значення. Зверніть увагу на першу реакцію в Москві. Там панує хаос, що не є поширеним явищем. Росіяни щодо президента Байдена вживають образливу мову. Цього разу вони намагаються якось приховати свою безпорадність, – сказав Марек Сівець під час програми на TVN24.
За його словами, те, як відбувся візит, стало ударом по режиму в Кремлі.
– Присутність (Джо Байдена, – Ред.) в такому антуражі, з такою легкістю – це просто шедевр, – зазначив Сівець.
Аналогічно оцінив візит американського президента генерал Станіслав Козей, також колишній голова Бюро національної безпеки.
У зв’язку з поїздкою Джо Байдена до Києва Кремль змінює промову Володимира Путіна, з якою він має виступити у вівторок, 21 лютого.
– Байден сильно увійшов у дуель з Путіним, – сказав він TVN24.