Ускорит поставки. США могут отдать Украине танки Abrams со складов

Февраль, 21 в 12:46

США рассматривают вариант передачи Украине танков Abrams из собственных запасов.

Об этом заявил первый заместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Стэнли Браун, пишет Breaking Defense.

Отмечено, что США объявили об отправке Украине танков M1 Abrams еще месяц назад. При этом они все еще решают, какую версию передать и изымать ли машины из собственных запасов или заказывать новые.

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В конце января, когда США объявили об отправке Украине 31 танка Abrams, говорилось о M1A2. Для приобретения должна была быть использована Инициатива содействия безопасности Украины. То есть речь шла о закупке танков, а не о передаче со складов.

В то же время, по словам Брауна, решение фактически еще не принято.

– Потенциально это может быть комбинацией закупленных и взятых со складов танков. У нас есть Abrams на вооружении. У нас есть разные версии Abrams… и я не знаю, какие именно получит Украина, — сказал он.

Такой вариант мог бы снизить сроки поставки. Однако представитель Госдепа добавляет, что пока неясно, когда будет принято окончательное решение и когда эти танки могут прибыть в Украину.

25 января президент США Джо Байден объявил о передаче Украине 31 танка Abrams.

Источник: Breaking Defense