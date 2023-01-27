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Факты / Україна

Если Abrams прибудут в Украину к августу, может быть уже поздно – Зеленский

Юлия Соколова, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Сроки поставок западных танков очень важны для Украины в условиях полномасштабной войны. Если США передадут боевые танки Abrams только в конце лета 2023 года, может быть уже поздно.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News.

Он поблагодарил США, Германию и Великобританию за решение предоставить нашему государству танки.

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– Но количество танков и срок, когда они могут к нам доехать, играют неотъемлемую, важную роль… У нас есть оружие, по которому было принято решение, а оно до сих пор не доехало, бывает, что месяцы едет это оружие. Поэтому облегчение наступает тогда, когда то, что дают партнеры, начинает работать в защиту нашей армии, — объяснил президент.

На вопрос, будет ли слишком поздно, если танки Abrams придут к августу 2023 года, Зеленский ответил утвердительно.

– Слишком поздно. Но я не знаю реальную ситуацию по состоянию на эту минуту, когда они должны быть, когда Америка даст нам Abrams. И я не знаю реально, когда именно прибудут танки из Европы, – подчеркнул Зеленский.

В качестве примера он сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон принял решение о предоставлении танков несколько недель тому назад.

– Эмоционально это было очень позитивно для меня. Но у меня как у президента Украины во время войны нет двух недель, – констатировал украинский лидер.

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Между тем представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби сообщил американскому телеканалу CNN, что поставки танков Abrams в Украину могут занять “много месяцев”.

Несмотря на это, он заверил, что администрация американского лидера Джо Байдена “не собирается тратить попусту время” в вопросе обучения и укрепления цепочек поставки, чтобы украинские военные были лучше всего подготовлены, когда танки Abrams в конце концов прибудут в Украину.

В то же время Кирби не стал уточнять, стоит ли Украине ждать этих танков до конца 2023 года.

– Я не хочу вдаваться в детали, поскольку мы все еще разрабатываем планы, но это займет много месяцев, — отметил он, добавив, что немецкие танки Leopard 2 прибудут в Украину “в течение короткого срока”.

Как известно, 25 января президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине 31 американского боевого танка M1 Abrams.

В то же время, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что Соединенные Штаты не успеют передать Abrams к весеннему наступлению Вооруженных сил Украины.

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Источники: CNN, Офис президента
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