У Києві розпочинаються тренування з оборони столиці: у КМВА оцінили загрозу наступу з півночі

Лютий, 21 в 11:51

З 21 лютого і протягом кількох наступних днів буде проводитись тренування з оборони Києва.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко.

– За сценарієм, ворог проводить наступальну операцію з північного напрямку. Завдання сил і засобів оборони Києва – під керівництвом командувача відпрацювати весь комплекс завдань по обороні столиці. Окрім того, в ході тренування наші військові планують провести навчання із захисту цивільного населення в умовах бойових дій, – пояснив він.

В тренуванні бере участь Київська міська військова адміністрація (в складі визначених структурних підрозділів) та районні державні адміністрації.

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Попко наголосив, що навчання з оборони Києва є запланованим.

Наразі загроза нападу на столицю з півночі – мінімальна, ситуація стабільна та контрольована.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 363-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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