Февраль, 22 в 18:23

Послам Европейского Союза во время встречи 22 февраля не удалось согласовать десятый пакет санкций против Российской Федерации, который в ЕС хотели ввести к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил редактор Радио Свобода в Европе Рикард Джозвяк.

— Послы ЕС не достигли согласия относительно десятого пакета санкций против России. Переговоры продолжатся завтра, тревожно приближаясь к установленному дедлайну 24 февраля, — написал он.

Журналист также заявил, что Венгрия, которая требовала исключить четырех человек из санкционного списка ЕС, уступила.

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— Венгрия отступила! Опять же, сначала речь шла о 9 людях, потом о 4, вчера о 2, сегодня о нуле исключений из списков, но продление только на 6 месяцев, а не на 9 или 12 месяцев, как просили многие другие страны-члены ЕС, — написал он.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель уверен, что на этой неделе Евросоюз примет десятый пакет санкций против России, который готовился к годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в десятом пакете санкций ЕС против РФ предусмотрены торговые ограничения на сумму €11 млрд.