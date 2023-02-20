Украинский экипаж сделал первый выстрел на танке Leopard 2A6 — видео

Февраль, 20 в 19:27

Украинский экипаж сделал первый выстрел на танке Leopard 2A6 во время тренировок на военном полигоне в немецком городе Мюнстер.

Соответствующее видео обнародовал посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Оно было снято в понедельник, 20 февраля, с борта немецкого бронетранспортера Fuchs.

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Напомним, что Бундесвер начал тренировать украинских военнослужащих на танках Leopard 2 на прошлой неделе, обучение должно завершиться к концу марта 2023 года.

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц призвал союзников, которые могут поставить боевые танки Украине, сделать это уже сейчас.

В то же время президент США Джо Байден во время визита в Киев 20 февраля заявил, что союзники собрали для Украины 700 танков и тысячи бронемашин.