Зеленский отменил налоги на ввоз дронов, раций и тепловизоров
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы об освобождении от НДС и пошлины импорта коптеров, тепловизоров, коллиматоров, раций и приборов ночного видения.
Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
Нардеп Ярослав Железняк также отметил, что возможность льготного импорта будет касаться и экспресс-отправок.
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— Законы вступают в силу со дня, следующего за днем их опубликования. То есть через пару дней уже заработают, — добавил он.
6 февраля Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроекты об освобождении от НДС и пошлин коптеров, коллиматоров, тепловизоров, приборов ночного видения и раций.
Источник: Верховная Рада, Ярослав Железняк