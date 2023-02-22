Зеленский отменил налоги на ввоз дронов, раций и тепловизоров

Февраль, 22 в 15:56

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы об освобождении от НДС и пошлины импорта коптеров, тепловизоров, коллиматоров, раций и приборов ночного видения.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Нардеп Ярослав Железняк также отметил, что возможность льготного импорта будет касаться и экспресс-отправок.

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— Законы вступают в силу со дня, следующего за днем их опубликования. То есть через пару дней уже заработают, — добавил он.

6 февраля Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроекты об освобождении от НДС и пошлин коптеров, коллиматоров, тепловизоров, приборов ночного видения и раций.

Источник: Верховная Рада, Ярослав Железняк