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Факти / Україна

Зеленський скасував податки на ввезення дронів, рацій та тепловізорів

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Зеленський скасував податки на ввезення дронів, рацій та тепловізорів
Фото: Depositphotos

Президент Володимир Зеленський підписав закони про звільнення від ПДВ і мита імпорту коптерів, тепловізорів, коліматорів, рацій і приладів нічного бачення.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Нардеп Ярослав Железняк також зазначив, що можливість пільгового імпорту стосуватиметься й експрес-відправлень.

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– Закони набувають чинності з дня, що настає за днем їх опублікування. Тобто за кілька днів уже запрацюють, – додав він.

6 лютого Верховна Рада прийняла за основу та в цілому законопроєкти про звільнення від ПДВ та мита коптерів, коліматорів, тепловізорів, приладів нічного бачення та рацій.

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Джерело: Верховна Рада, Ярослав Железняк

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