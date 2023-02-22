Зеленський скасував податки на ввезення дронів, рацій та тепловізорів
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Президент Володимир Зеленський підписав закони про звільнення від ПДВ і мита імпорту коптерів, тепловізорів, коліматорів, рацій і приладів нічного бачення.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
Нардеп Ярослав Железняк також зазначив, що можливість пільгового імпорту стосуватиметься й експрес-відправлень.
Зараз дивляться
– Закони набувають чинності з дня, що настає за днем їх опублікування. Тобто за кілька днів уже запрацюють, – додав він.
6 лютого Верховна Рада прийняла за основу та в цілому законопроєкти про звільнення від ПДВ та мита коптерів, коліматорів, тепловізорів, приладів нічного бачення та рацій.
Джерело: Верховна Рада, Ярослав Железняк