Направление Мариуполя уже не является для нас абсолютно недостижимым – Гуменюк

Февраль, 23 в 18:46

Направление временно захваченного российскими оккупантами Мариуполя в Донецкой области уже доступно для защитников Украины.

Об этом в эфире телемарафона Единные новости заявила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

— На этом этапе мы можем лишь констатировать, что удаленность — очень относительное понятие. То, что считают настолько отдаленным, что оно недоступно, не всегда таким является. Направление Мариуполя уже не является для нас абсолютно недостижимым, — сказала Гуменюк, комментируя бавовну на южном направлении.

Утром 23 февраля в оккупированном Мариуполе прогремел один взрыв, а затем – еще два. Захватчики сразу заявили, что работает противовоздушная оборона, однако местные жители это отрицают.

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По словам советника городского головы Петра Андрющенко, точно есть два попадания на закрытой территории металлургического комбината им. Ильича в районе исправительной колонии.

Напомним, что 22 февраля был подтвержден прилет по боекомплекту оккупантов в районе морского порта и аэропорта.

Также было зафиксировано попадание в место базирования оккупантов на территории Стана-3 000 металлургического комбината им. Ильича в Кальмиусском районе.