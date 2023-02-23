Напрямок Маріуполя вже не є для нас абсолютно недосяжним – Гуменюк

Лютий, 23 в 18:46

Напрямок тимчасово захопленого російськими окупантами Маріуполя на Донеччині уже досяжний для захисників України.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

– На цьому етапі ми можемо лише констатувати, що віддаленість – це дуже відносне поняття. Те, що вважають настільки віддаленим, що воно є недоступним, не завжди таке. Напрямок Маріуполя вже не є для нас абсолютно недосяжним, — сказала Гуменюк, коментуючи бавовну на південному напрямку.

Зранку 23 лютого в окупованому Маріуполі пролунав один вибух, а потім – іще два. Загарбники відразу заявили, що працює протиповітряна оборона, однак місцеві жителі це заперечують.

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За словами радника міського голови Петра Андрющенка, точно є два влучання по закритій території металургійного комбінату ім. Ілліча в районі виправної колонії.

Нагадаємо, що 22 лютого було підтверджено приліт по боєкомплекту окупантів у районі морського порту й аеропорту.

Також було зафіксовано влучання в місце базування окупантів на території Стану-3 000 металургійного комбінату ім. Ілліча в Кальміуському районі.