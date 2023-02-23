Лютий, 23 в 20:58

Польща почала будувати фортифікаційні загородження на кордонах з Росією та Білоруссю.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

– Ми розпочали превентивне розміщення загороджень на кордоні з Росією та Білоруссю. Це частина нашої стратегії захисту і стримування. Перші укріплення вже розміщуються на кордоні з Калінінградською областю, — написав він.

Rozpoczęliśmy prewencyjną rozbudowę zabezpieczeń na granicy z Rosją i Białorusią. To element naszej strategii obrony i odstraszania. Pierwsze umocnienia są już rozmieszczane na granicy z Obwodem Kaliningradzkim. pic.twitter.com/HODJlCgnvi Зараз дивляться — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 23, 2023

Нагадаємо, з 10 лютого поточного року Польща закрила прикордонний перехід із Білоруссю “Бобрівники – Берестовиця”, оскільки цього вимагала безпекова ситуація, повідомили в МЗС країни.

Перед цим польський парламент затвердив виділення коштів для спорудження стіни вздовж кордону із Білоруссю на суму $404 млн, щоб стримати потік мігрантів.

23 лютого в Оперативному командуванні Північ повідомили, що росіяни готують можливі провокації на північному кордоні до річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

Фото: Mariusz Błaszczak