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Факти / Україна

Польща встановила фортифікаційні загородження на кордонах з Росією та Білоруссю

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Польща встановила фортифікаційні загородження на кордонах з Росією та Білоруссю

Польща почала будувати фортифікаційні загородження на кордонах з Росією та Білоруссю.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

– Ми розпочали превентивне розміщення загороджень на кордоні з Росією та Білоруссю. Це частина нашої стратегії захисту і стримування. Перші укріплення вже розміщуються на кордоні з Калінінградською областю, — написав він.

Нагадаємо, з 10 лютого поточного року Польща закрила прикордонний перехід із Білоруссю “Бобрівники – Берестовиця”, оскільки цього вимагала безпекова ситуація, повідомили в МЗС країни.

Перед цим польський парламент затвердив виділення коштів для спорудження стіни вздовж кордону із Білоруссю на суму $404 млн, щоб стримати потік мігрантів.

23 лютого в Оперативному командуванні Північ повідомили, що росіяни готують можливі провокації на північному кордоні до річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

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