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Факты / Україна

Минус 970 окупантов и по меньшей мере 37 единиц тяжелой техники: потери РФ за минувшие сутки

Марта Бондаренко, редактор ленты
Минус 970 окупантов и по меньшей мере 37 единиц тяжелой техники: потери РФ за минувшие сутки
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 23 февраля, ликвидировали по меньшей мере 1000 российских оккупантов.

Об этом сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, наши воины уничтожили по меньшей мере 37 единиц тяжелой техники, в том числе два средства противовоздушной обороны.

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Потери РФ в войне на 24.02.2023:

  • личного состава – около 146 820 (+970) человек,
  • танков ‒ 3363 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6600 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 2363 (+11) ед,
  • РСЗО – 474 (+3) ед,
  • средств ПВО ‒ 247 (+3) ед,
  • самолетов – 299 ед,
  • вертолетов – 287 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2033 (+4) ед,
  • крылатых ракет 873 ед,
  • кораблей /катеров ‒ 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5224 (+9) ед,
  • специальной техники – 229 (+1) ед.

Война в Украине длится уже 366-й день. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу в годовщину полномасштабного военного вторжения России на нашу землю.

Источник: Генштаб ВСУ
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