Минус 970 окупантов и по меньшей мере 37 единиц тяжелой техники: потери РФ за минувшие сутки
Фото: Генштаб ВСУ
Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 23 февраля, ликвидировали по меньшей мере 1000 российских оккупантов.
Об этом сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ.
Кроме того, наши воины уничтожили по меньшей мере 37 единиц тяжелой техники, в том числе два средства противовоздушной обороны.
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Потери РФ в войне на 24.02.2023:
- личного состава – около 146 820 (+970) человек,
- танков ‒ 3363 (+13) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6600 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 2363 (+11) ед,
- РСЗО – 474 (+3) ед,
- средств ПВО ‒ 247 (+3) ед,
- самолетов – 299 ед,
- вертолетов – 287 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2033 (+4) ед,
- крылатых ракет 873 ед,
- кораблей /катеров ‒ 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5224 (+9) ед,
- специальной техники – 229 (+1) ед.
Война в Украине длится уже 366-й день. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу в годовщину полномасштабного военного вторжения России на нашу землю.