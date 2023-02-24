Февраль, 24 в 8:31

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 23 февраля, ликвидировали по меньшей мере 1000 российских оккупантов.

Об этом сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, наши воины уничтожили по меньшей мере 37 единиц тяжелой техники, в том числе два средства противовоздушной обороны.

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Потери РФ в войне на 24.02.2023:

личного состава – около 146 820 (+970) человек,

танков ‒ 3363 (+13) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6600 (+7) ед,

артиллерийских систем – 2363 (+11) ед,

РСЗО – 474 (+3) ед,

средств ПВО ‒ 247 (+3) ед,

самолетов – 299 ед,

вертолетов – 287 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2033 (+4) ед,

крылатых ракет 873 ед,

кораблей /катеров ‒ 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5224 (+9) ед,

специальной техники – 229 (+1) ед.

Война в Украине длится уже 366-й день. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу в годовщину полномасштабного военного вторжения России на нашу землю.