Лютий, 24 в 8:31

Збройні сили України минулої доби, 23 лютого, ліквідували щонайменше 1000 російських окупантів.

Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, наші воїни знищили щонайменше 37 одиниць важкої техніки, зокрема два засоби протиповітряної оборони.

Зараз дивляться

Втрати РФ у війні на 24.02.2023:

особового складу ‒ близько 146 820 (+970) осіб,

танків ‒ 3363 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 6600 (+7) од,

артилерійських систем – 2363 (+11) од,

РСЗВ – 474 (+3) од,

засобів ППО ‒ 247 (+3) од,

літаків – 299 од,

гелікоптерів – 287 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2033 (+4) од,

крилатих ракет ‒ 873 од,

кораблів /катерів ‒ 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5224 (+9) од,

спеціальної техніки – 229 (+1) од.

Війна в Україні триває вже 366-й день. Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу у річницю повномасштабного воєнного вторгнення Росії на нашу землю.