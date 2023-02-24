Мінус 970 окупантів та щонайменше 37 одиниць важкої техніки: втрати РФ за минулу добу
Фото: Генштаб ЗСУ
Збройні сили України минулої доби, 23 лютого, ліквідували щонайменше 1000 російських окупантів.
Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Крім того, наші воїни знищили щонайменше 37 одиниць важкої техніки, зокрема два засоби протиповітряної оборони.
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Втрати РФ у війні на 24.02.2023:
- особового складу ‒ близько 146 820 (+970) осіб,
- танків ‒ 3363 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6600 (+7) од,
- артилерійських систем – 2363 (+11) од,
- РСЗВ – 474 (+3) од,
- засобів ППО ‒ 247 (+3) од,
- літаків – 299 од,
- гелікоптерів – 287 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2033 (+4) од,
- крилатих ракет ‒ 873 од,
- кораблів /катерів ‒ 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5224 (+9) од,
- спеціальної техніки – 229 (+1) од.
Війна в Україні триває вже 366-й день. Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу у річницю повномасштабного воєнного вторгнення Росії на нашу землю.