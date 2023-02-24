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Факти / Україна

Мінус 970 окупантів та щонайменше 37 одиниць важкої техніки: втрати РФ за минулу добу

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Мінус 970 окупантів та щонайменше 37 одиниць важкої техніки: втрати РФ за минулу добу
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України минулої доби, 23 лютого, ліквідували щонайменше 1000 російських окупантів.

Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, наші воїни знищили щонайменше 37 одиниць важкої техніки, зокрема два засоби протиповітряної оборони.

Зараз дивляться

Втрати РФ у війні на 24.02.2023:

  • особового складу ‒ близько 146 820 (+970) осіб,
  • танків ‒ 3363 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6600 (+7) од,
  • артилерійських систем – 2363 (+11) од,
  • РСЗВ – 474 (+3) од,
  • засобів ППО ‒ 247 (+3) од,
  • літаків – 299 од,
  • гелікоптерів – 287 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2033 (+4) од,
  • крилатих ракет ‒ 873 од,
  • кораблів /катерів ‒ 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5224 (+9) од,
  • спеціальної техніки – 229 (+1) од.

Війна в Україні триває вже 366-й день. Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу у річницю повномасштабного воєнного вторгнення Росії на нашу землю.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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