Що потрібно для деокупації Криму: Зеленський назвав кроки

Лютий, 24 в 20:59

Для деокупації Криму потрібні військові кроки, і Україна до них готується морально, технічно, військово та за допомогою формування бригад.

Про це під час пресконференції заявив президент України Володимир Зеленський.

– Усі хочуть, щоб кожен наступний крок був останнім, переможним. Так, ми заслужили це. Щоб були живі військові, щоб повернулися додому. Все залежить від нас. Але емоцій мало. Є військові кроки — ми готуємося до них: морально, технічно, військово, формуванням бригад. А далі будуть справедливі деокупаційні кроки. Дай Боже, щоб вони були вдалими, — наголосив президент України.

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