Я люблю свою дружину, своїх дітей. Нечасто бачу їх: Зеленського розчулило запитання про родину

Лютий, 24 в 20:18

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції зі сльозами на очах розповів, що радий, що його діти навчаються в українських ВНЗ, а дружина залишається тут, у воюючій країні.

– І радий, що вони (дружина та діти, – Ред.) в Україні, що вони навчаються в українських ВНЗ, це дуже важливо для президента держави колишнього або сьогоднішнього, коли ти проти воюючої держави, щоб твої діти були тут, бо держава тут, бо гинуть тут хлопці і дівчата. І дуже важливо, щоб твої діти і дружина були тут. Я не можу наказати їм бути тут, головне, щоб вони були такими людьми. І я пишаюсь, що мені так нескінченно пощастило з родиною, з державою, – каже Зеленський.

Крім того, він додав, що нечасто зустрічається з дітьми, а батьків своїх взагалі не бачить.

– Я їх люблю, безумовно, свою дружину. Мої діти – головні люди для мене. Нечасто бачу, батьки, їх зовсім не бачу. Дружиною пишаюсь дуже сильно. Вважаю, що вона робить все заради – я просто розумію, що вона за людина, – заради дітей і держави. Ну, хотілось би, щоб трішки заради мене. Ну, я так жартую. У серці вони всі є. Головне їх не підвести, головне, щоб мої діти пишались мною, – додав глава держави.