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Факты / Україна

Из Чечни в район Бахмута отправили кадыровцев для сдерживания дезертиров – Генштаб

Марта Бондаренко, редактор ленты
Из Чечни в район Бахмута отправили кадыровцев для сдерживания дезертиров – Генштаб
Фото: Depositphotos

В Чечне продолжается принудительная мобилизация населения на войну на Украине.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В частности, для предупреждения возможного дезертирства российских мобилизованных или саботажных работ 23 февраля на Бахмутское направление отправили до 200 полицейских из полка специального назначения Ахмат.

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В Генштабе подчеркивают, что раньше оккупанты поступали так же, когда готовились бежать из правобережной части Херсонской области и для совершения диверсий.

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Источник: Генштаб ВСУ
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