Февраль, 25 в 7:52

В Чечне продолжается принудительная мобилизация населения на войну на Украине.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В частности, для предупреждения возможного дезертирства российских мобилизованных или саботажных работ 23 февраля на Бахмутское направление отправили до 200 полицейских из полка специального назначения Ахмат.

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На временно оккупированной территории Херсонской области захватчики обыскивают дома местного населения, где ищут лодки и другие плавсредства.

В Генштабе подчеркивают, что раньше оккупанты поступали так же, когда готовились бежать из правобережной части Херсонской области и для совершения диверсий.

Ситуация с жильем в Мариуполе не улучшается, как об этом заявляют оккупационные власти. Более 80% жилищного фонда города уничтожены.

Захватчики предлагают людям жилье в новостройках на окраинах города. Однако у людей нет документов на прежнее право собственности. А оккупанты цинично выдвигают обязательное условие их наличия для получения нового жилья.