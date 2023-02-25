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Факти / Україна

З Чечні в район Бахмута відправили кадирівців для стримування дезертирів – Генштаб

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
З Чечні в район Бахмута відправили кадирівців для стримування дезертирів – Генштаб
Фото: Depositphotos

В Чечні продовжується примусова мобілізація населення на війну в Україні.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, для попередження можливого дезертирства російських мобілізованих або саботажу 23 лютого на Бахмутський напрямок відправили до 200 поліціянтів з полку спеціального призначення Ахмат.

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На тимчасово окупованій території Херсонської області загарбники обшукують будинки місцевого населення, де шукають човни та будь-які інші плавзасоби.

У Генштабі наголошують, що раніше окупанти робили так само, коли готувалися тікати з правобережної частини Херсонської області та для вчинення диверсій.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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