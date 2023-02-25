З Чечні в район Бахмута відправили кадирівців для стримування дезертирів – Генштаб
В Чечні продовжується примусова мобілізація населення на війну в Україні.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Зокрема, для попередження можливого дезертирства російських мобілізованих або саботажу 23 лютого на Бахмутський напрямок відправили до 200 поліціянтів з полку спеціального призначення Ахмат.
На тимчасово окупованій території Херсонської області загарбники обшукують будинки місцевого населення, де шукають човни та будь-які інші плавзасоби.
У Генштабі наголошують, що раніше окупанти робили так само, коли готувалися тікати з правобережної частини Херсонської області та для вчинення диверсій.
Ситуація із житлом у Маріуполі не покращується, як про те заявляє окупаційна влада. Понад 80% житлового фонду міста знищено.
Загарбники пропонують людям житло в новобудовах на околицях міста. Проте у людей немає документів на попереднє право власності. А окупанти цинічно висувають обов’язкову умову їхньої наявності для отримання нового житла.