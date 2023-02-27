Не бачив з квітня: 5-річний хлопчик Петрович та його брат з Рубіжного знайшли свою маму

Лютий, 26 в 22:43

5-річний хлопчик та його брат з Рубіжного Луганської області знайшли свою маму.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та розповів подробиці.

Він сказав, що у квітні 2022-го у Рубіжному було пекло, місто частково захопили окупанти, постійно точилися бої.

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– Нам треба поїхати звідси. Бомблять…Поруч попала ракета, коли ми з братиком спали. Від дому нічого не залишилось, лише маленькі шматочки”, – говорив ще у квітні 5-річний хлопчик журналісту Дмитру Комарову.

У 20-х числах квітня нацгвардійці під час потрулювання вулиці Рубіжного знайшли там двох хлопчиків. Дорослих з ними не було. Військові перевезли дітей до Сєвєродонецької лікарні, їх нагодували.

Згодом з’ясували, що батько малечі був у Полтаві, з ним зв‘язалися і вже наступного дня машина “швидкої” доправила дітей на Полтавщину. Тоді про матір ще не було нічого відомо.

– Через декілька днів до позицій ЗСУ у Рубіжному прийшла жінка, яка шукала свої дітей, розповів Гайдай. На початку квітня росіяни зупинили її на вулиці і відправили до організованої в‘язниці в одній з захоплених адмінбудівель Рубіжного. Жінка розповіла, що її били, знущалися, шантажуючи дітьми, змушували розвідувати позиції українських військових, – розповів Гайдай.

Згодом жінку відпустили.

Вдома дітей вона вже не застала, тож пішла їх шукати.

– Зараз родина разом, – повідомив Гайдай.

Нагадаємо, що вперше про історію хлопчика Петровича почули від журналіста Дмитра Комарова, який зустрів хлопчика у квітні у лікарні Сєвєродонецька.

Фото: Сергій Гайдай