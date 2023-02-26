Нужно судить по действиям, а не по заявлениям: Писториус о “мирном плане” Китая

Февраль, 26 в 18:00

“Мирные планы” Китая по прекращению войны в Украине должны сопровождаться соответствующими действиями.

Об этом в интервью Deutschlandfunk заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

– Китайцы не будут решать, кто будет вести переговоры. Я приветствую китайское предложение, в том числе как инициативу, но теперь должны пойти действия. Китай оказывает влияние на Россию. Когда я слышу сообщение – не знаю, правда ли это, – что Китай якобы планирует поставлять России беспилотники-камикадзе одновременно с представлением мирного плана, я бы предложил судить о Китае по его действиям, а не по заявлениям. Но, во-первых, это всего-навсего документ с двенадцатью пунктами, а дальше должно быть больше, — сказал Писториус.

Он также отметил, что нет информации о том, что Китай собирается поставлять России оружие.

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