Нужно судить по действиям, а не по заявлениям: Писториус о “мирном плане” Китая
“Мирные планы” Китая по прекращению войны в Украине должны сопровождаться соответствующими действиями.
Об этом в интервью Deutschlandfunk заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
– Китайцы не будут решать, кто будет вести переговоры. Я приветствую китайское предложение, в том числе как инициативу, но теперь должны пойти действия. Китай оказывает влияние на Россию. Когда я слышу сообщение – не знаю, правда ли это, – что Китай якобы планирует поставлять России беспилотники-камикадзе одновременно с представлением мирного плана, я бы предложил судить о Китае по его действиям, а не по заявлениям. Но, во-первых, это всего-навсего документ с двенадцатью пунктами, а дальше должно быть больше, — сказал Писториус.
Он также отметил, что нет информации о том, что Китай собирается поставлять России оружие.
— Если это так – у меня нет никакой другой информации – это было бы удручающим событием, которое, конечно, поставило бы под сомнение доверие к Китаю. И вряд ли будет совмещаться с предложением о прекращении огня, – добавил он.