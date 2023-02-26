Потрібно судити за діями, а не за заявами: Пісторіус про “мирний план” Китаю

Лютий, 26 в 18:00

“Мирні плани” Китаю щодо припинення війни в Україні мають супроводжуватися відповідними діями.

Про це в інтерв’ю Deutschlandfunk заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

– Китайці не вирішуватимуть, хто вестиме переговори. Я вітаю китайську пропозицію, зокрема і як ініціативу, але тепер повинні піти дії. Китай впливає на Росію. Коли я чую повідомлення – не знаю, чи правда це, – що Китай нібито планує постачати Росії безпілотники-камікадзе одночасно з представленням мирного плану, я б запропонував судити про Китай за його діями, а не за заявами. Але, по-перше, це всього лише документ із дванадцятьма пунктами, а далі має бути більше, – сказав Пісторіус.

Він також зауважив, що не має інформації про те, що Китай збирається постачати Росії зброю.

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