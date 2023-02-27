Гарна новина для Повітряних сил: Ігнат про важливість пошкодження літака А-50

Лютий, 27 в 16:48

Пошкодження російського А-50 на аеродромі Мачулищі у Білорусі – це гарна новина для України, адже цей літак допомагав окупантам вести бойові дії проти нашої держави.

Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.

Росія має близько дев’яти розвідувальних літаків, тому, як зазначив Ігнат, пошкодження одного з них – це гарна новина для Повітряних сил.

Зараз дивляться

Літак А-50 проводить радіолокаційну розвідку нашої території, сканує відпрацювання засобів ППО та виявляє їхнє розташування, відстежує зліт, посадку та напрямки руху нашої авіації. Цей літак також супроводжує атаки крилатими ракетами по території України.

— Ці літаки дуже важливі для ведення бойових дій, і Україна теж хотіла б мати такі літаки, які б теж забезпечували дії нашої авіації та розвідки, – сказав Ігнат.

Речник Повітряних сил додав, що наші союзники мають у своєму арсеналі такі літаки.

26 лютого на аеродромі Мачулищі у Білорусі, який розташований за 12 км від Мінська, пролунали вибухи.

За даними Telegram-каналу BYPOL, внаслідок вибухів пошкоджено передню та центральну частини літака, пошкоджено авіоніку та антену РЛС.

Беларускі Гаюн із посиланням на джерела повідомляє, що літак А-50 атакували за допомогою двох дронів. Крім цього, стверджується, що силовикам вдалося знайти сумку з пультами управління від безпілотників.

Фото: АрміяInform