РФ змінює тактику ракетних ударів: у ГУР назвали дві причини

Лютий, 27 в 9:36

Ракет у Росії не більшає, а останні масовані удари свідчать про те, що окупантам вже не вдасться створити блекаут, тому країна-терорист змінює тактику обстрілів.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк.

– По-перше, вони справді вчаться на своїх помилках. По-друге, у них закінчуються не лише високоточні ракети, а й ракетне озброєння загалом, – пояснив він.

За його словами, у РФ ще тисячі ракет, але ворог використовує їх більше, ніж може виробляти – не більше 30-40 ракет на місяць.

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– Ті старі ракети, що є в них на озброєнні, або не долітають через несправність, або мають обмежений радіус ураження, – додав Черняк.

В ніч проти 27 лютого РФ протягом майже п’яти годин атакувала Україну іранськими дронами-камікадзе типу Shahed.

За даними Генштабу, загалом окупанти запустили 14 безпілотників, 11 з яких силам ППО вдалося знищити, зокрема дев’ять – на території Київської області.