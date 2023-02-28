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Факты / Україна

Оккупанты набирают на ЗАЭС людей без образования и мародерят в Херсонской области – Генштаб ВСУ

Юлия Соколова, редактор ленты
Запорізька АЕС
Фото: УНИАН

Российские оккупанты набирают на работу на Запорожской атомной электростанции людей, не имеющих соответствующего образования и опыта.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

После захвата АЭС рашисты провели массовые увольнения ее сотрудников. Именно поэтому на станции возникла нехватка специалистов.

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– После массовых увольнений отмечается нехватка специалистов на атомной электростанции, из-за чего захватчики вынуждены брать на работу людей без образования и опыта, – отмечается в сообщении.

По данным Генштаба, в городе Энергодар (Запорожская область), возле которого находится ЗАЭС, оккупанты продолжают оказывать давление на местных жителей. Они ограничивают подачу теплоснабжения и горячей воды в дома.

А на временно оккупированных территориях Херсонской области они в последнее время начали активнее заниматься мародерством, в частности в городе Олешки. Особенно захватчиков интересуют транспортные средства.

Как известно, Запорожская АЭС находится под оккупацией РФ с начала марта 2022 года. Российские войска неоднократно устраивали провокации, обстреливая территорию станции.

Украинские атомщики на АЭС уже год отказываются работать на оккупантов. Поэтому РФ продлила до 1 апреля срок подписания так называемых контрактов с фейковой структурой, аффилированной с Росатомом.

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Источник: Генштаб ВСУ
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