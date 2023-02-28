Лютий, 28 в 10:19

Ситуація в районі Бахмута Донецької області вкрай напружена.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

– Попри суттєві втрати, ворог кинув у наступ найбільш підготовлені штурмові загони Вагнера, які намагаються прорвати оборону наших військ та оточити місто, – сказав він.

27 лютого речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий повідомляв, що Бахмут залишається епіцентром штурмових дій ворога.

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За словами Череватого, на цьому відрізку фронту окупанти здійснили за добу 300 обстрілів із різних видів ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Крім того, протягом доби відбулося 60 бойових зіткнень.

Джерело: Military Media Center