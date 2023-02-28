Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Ситуація вкрай напружена. Під Бахмут РФ кинула найбільш підготовлені загони Вагнера – Сирський

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація в районі Бахмута Донецької області вкрай напружена.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

Попри суттєві втрати, ворог кинув у наступ найбільш підготовлені штурмові загони Вагнера, які намагаються прорвати оборону наших військ та оточити місто, сказав він.

27 лютого речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий повідомляв, що Бахмут залишається епіцентром штурмових дій ворога.

Зараз дивляться

За словами Череватого, на цьому відрізку фронту окупанти здійснили за добу 300 обстрілів із різних видів ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Крім того, протягом доби відбулося 60 бойових зіткнень.

Читайте
З Чечні в район Бахмута відправили кадирівців для стримування дезертирів – Генштаб

Джерело: Military Media Center

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка