Февраль, 27 в 16:25

Город Бахмут (Донецкая область) остается эпицентром штурмовых действий врага. Российские оккупационные войска пытаются прорвать оборону украинских защитников.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона.

– Бахмут остается эпицентром удара врага, где он концентрирует свое внимание на том, чтобы прорвать нашу оборону. В частности, в районе таких населенных пунктов, как Дубово-Васильевка, Ягодное, Бахмут, Иванковское, Пивничное, — отметил он.

По словам Череватого, на этом отрезке фронта оккупанты совершили за сутки 300 обстрелов из разных видов ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

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Кроме того, в течение суток произошло 60 боевых столкновений, во время которых войска РФ потеряли 63 оккупанта убитыми и 141 ранеными.

В районе поселка Ягодное, который находится севернее Бахмута, сейчас происходят жестокие бои.

– Там идут жестокие бои. Командование предпринимает все усилия, чтобы не дать врагу продвинуться по нашей территории, — подчеркнул Череватый.

Он добавил, что ситуация в районе Бахмута сейчас тяжелая, но контролируемая. Он напомнил, что этот участок фронта уже семь месяцев находится под сильными обстрелами оккупантов, динамика боевых действий за это время находится примерно на том же уровне. Враг пытается маневрировать войсками, имеет большие потери.

На днях военные части, защищающие Бахмут и подступы к нему, посетил командующий Восточной группировкой войск, генерал-полковник Александр Сырский. Отмечалось, что бои продолжаются вокруг города и в его окрестностях.

По словам министра обороны Алексея Резникова, только за сутки оккупанты потеряли в Бахмуте 500 человек убитыми и 900 ранеными.