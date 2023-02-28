Лютий, 28 в 19:34

Україні вистачить ресурсів для закінчення опалювального сезону 2022-2023.

Про це заявив голова правління НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов в інтерв’ю журналісту ICTV Вадиму Карп’яку.

За його словами, Україна імпортувала достатній об’єм газу для того, щоб пройти зиму не лише для опалення будівель, але й для генерації електроенергії.

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Журналіст запитав Чернишова, чи зарано сьогодні розслаблятись українцям, оскільки попереду березень, а відключення опалення планується на початку квітня.

– Маю вас проінформувати та гарантую, що запасів газу для цієї зими нам повністю вистачає. Більш того, ми розпочали підготовку для наступного опалювального сезону 2023-2024. Ми це будемо робити кожного року. Підготовка до наступної зими не має бути якоюсь окремою подією, яка викликає певні ризики кожного року. Це має відбуватись в абсолютно штатному режимі, і ми будемо планувати наперед наші ресурси, – сказав він.

Олексій Чернишов пояснив, що сьогодні Нафтогаз має забезпечити стабільність та безпеку постачання газу для 12,5 млн українських домогосподарств, тому у компанії планують зберегти та збільшити власний український видобуток газу.

– Нам абсолютно достатньо газу для завершення цього опалювального сезону, і запаси газу пов’язані не тільки з опалювальним сезоном. Газ споживається і після його завершення, бо працює промисловість, бізнес, ЖКГ та інші галузі. Ми маємо тримати відповідний баланс щомісяця. Усі звертають на це увагу тільки взимку, але маю вас запевнити, що газу достатньо і в нас є запаси, – пояснив очільник правління Нафтогазу.

На початку лютого Чернишов заявляв, що пріоритетом Нафтогазу є збільшення видобутку власного газу, щоб наступної зими потреби в імпорті блакитного палива не було взагалі.