Березень, 02 в 18:57

2 лютого з’явилась інформація, що нібито “українська ДРГ” проникла до Брянської області РФ та взяла у заручники мешканців села Сушани, і там триває бій.

Водночас у Telegram-каналі Російського добровольчого корпусу було опубліковане відеозвернення із бійцями з жовтими стрічками, які заявили, що “прийшли не як ДРГ”, а закликають росіян “боротися з путінським режимом”.

Що це – чергова російська провокація чи свідомі росіяни вирішили йти проти диктатора Кремля Володимира Путіна – читайте далі у матеріалі.

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Військовий експерт Олекса Руденко не виключає ІПСО.

– Те, що росіяни постійно будуть стверджувати, що у них там всюди “українські ДРГ” – теж правда. Всі варіанти можливі, тут немає якоїсь жорстко закріпленої версії, яка б йшла в розрізі з тією інформацією, яка є. Є якась інформація, цілком можливо, що це інформаційний вкид, а також можливо, що реальність, яку ми до кінця не усвідомлюємо, – висловив думку військовий експерт.

Водночас він не вірить в існування “хороших росіян”.

– У мене немає впевненості, що на території РФ у тилу розвивається якийсь рух, який буде нібито вчиняти дії, аби повалити режим Путіна. Я просто в це не вірю, тому що уявляю, як вони мислять. Уявити собі, що в них є якийсь розвинутий антиурядовий чи антипутінський рух, мені, наприклад, важко. Тому я не вірю, що це вчинили якісь “хороші росіяни”, які взялися до зброї й воюють проти власного уряду, – каже він.

В Офісі президента України, Держприкордонслужбі та Генштабі ЗСУ відкидають будь-яку причетність до цієї провокації.

Селище Сушани у Брянській області на карті