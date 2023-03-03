Март, 03 в 19:02

Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своим латвийским коллегой Эгилсом Левитсом подписали совместную декларацию по итогам встречи во Львове, в которой подтвердили твердую поддержку принципов международного права, нерушимости границ и права каждого государства выбирать свой путь и меры безопасности.

Соответствующая декларация опубликована на сайте президента Украины.

В документе лидеры двух государств самым решительным образом осудили полномасштабное военное вторжение России в Украину, поскольку это подрывает устои основанного на правилах международного порядка.

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Президент Украины и Латвии подтвердили твердую поддержку принципов международного права, нерушимости границ и права каждого государства выбирать собственный путь и меры безопасности.

Они повторили требование к России немедленно, полностью и безусловно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Лидеры также ценят поддержку со стороны Латвии, которая продолжается, чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии и способствовать в восстановлении и быстром восстановлении, в частности Черниговской области.

В декларации также отмечаются готовность лидеров “оставаться полностью преданными политике непризнания незаконной аннексии территорий Украины Россией; важность сотрудничества в Генеральной Ассамблее ООН и других органах ООН, учитывая значительную работу, проведенную на уровне ООН, по противодействию российской агрессии в отношении Украины; выражают сожаление в связи с ужасными последствиями для прав человека и гуманитарными последствиями агрессии РФ против Украины”.

Документ также указывает на то, что Латвия и в дальнейшем будет способствовать сильной и эффективной политической и материальной поддержке Украины со стороны ЕС и НАТО, направленной на обеспечение способности Украинского государства эффективно защищать свои территории на суше, на море и в воздухе.

— Украина и Латвийская Республика выражают готовность провести двусторонние консультации по проблемам безопасности Украины до вступления в НАТО; вслед за саммитом и бизнес-форумом Инициативы трех морей (3SI) 2022 года в Риге Украина и Латвийская Республика подчеркивают важность многоуровневого участия Украины как партнера в деятельности 3SI, — говорится в декларации.

Кроме того, в декларации Латвийской Республикой выражается поддержка Украины в том, чтобы она “стала частью Североатлантического альянса, как только это позволят условия”.

— Украина и Латвийская Республика выражают готовность провести двусторонние консультации по проблемам безопасности Украины до вступления в НАТО, — говорится в документе.

Напомним, 3 марта президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская вместе с латвийским лидером Эгилсом Левитсом и его женой Андрой Левите, прибыли во Львов.