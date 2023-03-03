Березень, 03 в 19:02

Президент України Володимир Зеленський разом зі своїм латвійським колегою Егілсом Левітсом підписали спільну декларацію за підсумками зустрічі у Львові, в якій підтвердили тверду підтримку принципів міжнародного права, непорушності кордонів і права кожної держави обирати свій шлях і заходи безпеки.

Відповідну декларацію опубліковано на сайті президента України.

У документі лідери двох держав найрішучішим чином засудили повномасштабне військове вторгнення Росії до України, оскільки це підриває підвалини заснованого на правилах міжнародного порядку.

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Президенти України та Латвії підтвердили безумовну підтримку принципів міжнародного права, непорушності кордонів і права кожної держави обирати власний шлях і заходи безпеки.

Вони повторили вимогу до Росії негайно, повністю та безумовно вивести всі свої Збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Лідери також цінують підтримку з боку Латвії, щоб допомогти Україні протистояти російській агресії та сприяти у відбудові та швидкому відновленні, зокрема Чернігівської області.

У декларації також відзначаються готовність лідерів “залишатися повністю відданими політиці невизнання незаконної анексії територій України Росією; важливість співпраці в Генеральній асамблеї ООН та інших органах ООН з огляду на значну роботу, яка проведена на рівні ООН, із протидії російській агресії щодо України; висловлюють жаль у зв’язку із жахливими наслідками для прав людини та гуманітарними наслідками агресії РФ проти України”.

Документ також вказує на те, що Латвія й надалі сприятиме сильній та ефективній політичній і матеріальній підтримці України з боку ЄС і НАТО, спрямованій на забезпечення спроможності Української держави ефективно захищати свої території на суші, на морі та в повітрі.

– Україна та Латвійська Республіка висловлюють готовність провести двосторонні консультації щодо проблем безпеки України до вступу в НАТО; слідом за самітом та бізнес-форумом Ініціативи трьох морів (3SI) 2022 року в Ризі Україна та Латвійська Республіка наголошують на важливості багаторівневої участі України як партнера в діяльності 3SI, – йдеться у декларації.

Крім того, у декларації Латвійської Республіки висловлюється підтримка України в тому, щоб вона “стала частиною Північноатлантичного альянсу, щойно це дозволять умови”.

– Україна та Латвійська Республіка висловлюють готовність провести двосторонні консультації щодо проблем безпеки України до вступу в НАТО, – йдеться у документі.

Нагадаємо, 3 березня президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська разом з латвійським лідером Егілсом Левітсом та його дружиною Андрою Левіте, прибули до Львова.