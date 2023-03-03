Март, 03 в 20:23

Количество ракет у российских оккупантов уменьшается с каждым днем. Никто, кроме Ирана, не поддерживает агрессию РФ.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он отметил, что план РФ по уничтожению энергетической инфраструктуры Украины провалился, поэтому враг выискивает новые цели для применения своих ракет.

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– С каждым днем ракет становится все меньше, они у них не добавляются. Особенно высокоточных осталось мало. Но это не повод расслабляться, враг коварен. Они сейчас просят по всему миру, чтобы им помогали, а у них в помощниках, кроме Ирана, никого нет, – сказал Данилов.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко высказал мнение, что следующими целями России могут стать украинские объекты водоснабжения.

По его словам, летом, когда будет жарко, РФ может наносить удары по объектам водоснабжения и гидроэнергетики.