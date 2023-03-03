Березень, 03 в 20:23

Кількість ракет у російських окупантів зменшується з кожним днем. Ніхто, крім Ірану, не підтримує агресію РФ.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Він зазначив, що план РФ щодо знищення енергетичної інфраструктури України провалився, тому ворог вишукує нові цілі для застосування своїх ракет.

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– З кожним днем ракет стає все менше, вони у них не додаються. Особливо високоточних лишилося обмаль. Але це не привід розслаблятися, ворог підступний. Вони зараз просять по всьому світу, щоб їм допомагали, а у них в помічниках, крім Ірану, нікого немає, – сказав Данілов.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко висловив думку, що наступними цілями Росії можуть стати українські об’єкти водопостачання.

За його словами, влітку, коли буде спекотно, РФ може завдавати ударів по об’єктах водопостачання та гідроенергетики.