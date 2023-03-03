Март, 03 в 15:56

На американской базе в Германии украинские военные проходят комплекс учений, который должен помочь Украине наметить следующий этап контрнаступления для отвоевания временно оккупированных территорий.

Об этом пишет издание The New York Times.

Во время учений военные отрепетировали ряд вариантов наступления. В четверг на занятиях присутствовали самые высокопоставленные американские генералы.

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Были обозначены стратегии, намечены риски и преимущества различных наступательных действий. Но в конечном итоге украинский Генштаб будет решать, какого сценария придерживаться, а американские военные чиновники будут выступать в качестве консультантов.

Стоит отметить, что верховный главнокомандующий союзными войсками в Европе, генерал Кристофер Каволи отметил феноменальную адаптивность украинских военных.

Один из вариантов контрнаступления ВСУ заключается в попытке продвинуться на северо-востоке или востоке Украины, в том числе в Донецкой и Луганской областях.

Украина также может начать наступление на юге, нацелившись на сухопутный переход в Крым. В январе глава Пентагона Ллойд Остин в интервью Washington Post назвал эту цель реалистичной на этот год.

Украинских военных обучают на нескольких системах вооружения, поставляемых США, таких, как гаубицы. Программу также расширили, чтобы обучать наших воинов работать подразделениями размером с роту и батальон, синхронизировать использование артиллерии и бронетехники.

С января вооруженные силы США обучили более тысячи украинцев. С февраля прошлого года число обученных наших военных превысило 4 тыс. человек.

Обучения проходят также солдаты Национальной гвардии. Украинских пилотов учат специалисты Калифорнийской воздушной национальной гвардии, как в Калифорнии, так и в Украине.