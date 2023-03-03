Март, 03 в 14:07

Несмотря на сложную ситуацию, есть шансы, что война завершится победой Украины до конца 2023 года.

Такой оптимистичный прогноз в интервью немецкому изданию Bild озвучил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

— Я оптимист, я вижу ситуацию на поле боя, вижу развитие поддержки и действительно вижу, что есть шанс, что эта война закончится нашей победой в этом году. Я серьезно обдумываю это, я много знаю, и это вселяет в меня оптимизм. Оптимист — это информированный реалист, — объяснил министр обороны.

При этом Резников не видит угрозы применения РФ тактического ядерного оружия, поскольку Путин получил четкий сигнал от Китая и Индии.

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— Это блеф, я знаю россиян. Использование ядерного оружия не даст им того, чего они хотят, — подытожил он.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов недавно заявил, что Украина приближается к окончанию войны, и скоро Россия будет вынуждена вывести свои войска