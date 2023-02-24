Украина вступает в новый период войны и готовится к контрнаступлению – Резников

Февраль, 24 в 11:29

Украина вступает в новый период войны и готовится к контрнаступлению, с единственной задачей – победить.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Минобороны Алексей Резников.

– Год назад многие ожидали, что Украины через несколько недель не станет. Все изменилось. Сегодня основной вопрос на повестке дня какой будет победа Украины? Ответ прост. Победа – это освобождение всех наших территорий до границ 1991 года и ликвидация опасности со стороны России, — написал Резников.

Министр отметил, что наш враг до сих пор является очень опасным и имеет много ресурсов, но стратегически Россия уже проиграла.

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– Нам надо довести дело до конца. Уже нет неопределенности, как год назад. Будет непросто. Но мы справимся. Есть уверенность в своих силах. Есть ярость и желание возмездия за наших павших, — написал министр.

Также Резников отметил, что Украину поддерживают 54 страны, предоставляя вооружение, и вскоре эта помощь станет более масштабной.

– Будут танки и бронетехника. Мы будем еще лучше перехватывать ракеты и дроны террористов, из какой страны они бы не происходили. Будут новые программы подготовки наших защитников и защитниц с участием партнеров. Мы их распространим не только на армию, но и на гвардию и на всех, кто сражается рядом, – резюмировал Резников.

Ранее министр обороны сообщил, что уже в ближайшее время в Украину поступят первые танки от “танковой коалиции”.

Он также добавил, что также ожидается, что танки прибудут вместе с подготовленными украинскими экипажами.

Источник: Алексей Резников