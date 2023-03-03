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Факти / Україна

Я оптиміст: Резніков сказав, коли може завершитися війна в Україні

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Олексій Резніков
Фото: УНІАН

Незважаючи на складну ситуацію, є шанси, що війна завершиться перемогою України до кінця 2023 року.

Такий оптимістичний прогноз в інтерв’ю німецькому виданню Bild озвучив глава Міноборони України Олексій Резніков.

– Я оптиміст, я бачу ситуацію на полі бою, бачу розвиток підтримки і справді бачу, що є шанс, що ця війна закінчиться нашою перемогою цього року. Я серйозно обмірковую це, я багато знаю, і це вселяє в мене оптимізм. Оптиміст – це інформований реаліст, – пояснив міністр оборони.

Водночас Резніков не бачить загрози застосування РФ тактичної ядерної зброї, оскільки Путін отримав чіткий сигнал від Китаю та Індії.

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– Це блеф, я знаю росіян. Використання ядерної зброї не дасть їм того, чого вони хочуть, – підсумував він.

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Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов нещодавно заявив, що Україна наближається до закінчення війни, і скоро Росія буде вимушена вивести свої війська.

Джерело: Bild
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