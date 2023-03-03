ВСУ сбили штурмовик, вертолет и семь БпЛА оккупантов – Генштаб
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Накануне украинские пилоты, ракетчики и артиллеристы нанесли ряд точных ударов по позициям окупантов.
Авиация Сил обороны 2 марта 13 раз ударила по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян.
Также украинские защитники сбили вражеский штурмовик Су-25 и вертолет Ми-24.
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Приземлены и семь российских беспилотников:
- один – типа Суперкам,
- два – Орлан,
- четыре – Ланцет.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили шесть районов сосредоточения захватчиков, а также их склад боеприпасов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 373-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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