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Факты / Україна

ВСУ сбили штурмовик, вертолет и семь БпЛА оккупантов – Генштаб

Татьяна Забожко, редактор ленты
Су-25
Фото: Depositphotos

Накануне украинские пилоты, ракетчики и артиллеристы нанесли ряд точных ударов по позициям окупантов.

Авиация Сил обороны 2 марта 13 раз ударила по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян.

Также украинские защитники сбили вражеский штурмовик Су-25 и вертолет Ми-24.

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Приземлены и семь российских беспилотников:

  • один – типа Суперкам,
  • два – Орлан,
  • четыре – Ланцет.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили шесть районов сосредоточения захватчиков, а также их склад боеприпасов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 373-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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