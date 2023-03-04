Березень, 04 в 17:54

Велика Британія збільшить кількість Україні танків Challenger 2 вдвічі.

Про це заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, допомога Британії відбувається в декількох площинах.

Зараз дивляться

– Наприклад, якщо ми говоримо про військові тренування, то ми запитували одну кількість, а зараз Британія пропонує нам збільшити її в 2,5 раза на цей рік. Тобто тут можна сказати, що +250%, – пояснив він. – З деяким озброєнням, на яке ми подавали запит, наприклад, літаки, складно. Ми шукаємо варіанти.

Водночас Вадим Пристайко каже, що Лондон передасть Україні 28 бойових британських танків Challenger 2 замість обіцяних 14.

– Якщо танки (Challenger 2, – Ред.), то 14 танків нам пообіцяли, а в результаті візиту президента Зеленського домовлено, що ця кількість зросте вдвічі, – сказав він.

Посол України каже, що іноді запити Києва мають “широту усіх членів НАТО”.

– Гарний приклад із танками або з артилерійськими установками: ми зараз отримаємо від Британії 33 155-мм установки AS-90, але вони мають певну відмінність снаряда, – каже він.

Раніше очільник Міноборони Німеччини заявив, що Україна, ймовірно, зможе сформувати два батальйони (62 одиниці) з німецьких танків Leopard 2.