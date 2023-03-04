Березень, 04 в 8:10

Втрати Росії у війні проти України сягнули 152 190 вбитими, з яких 820 – знищено за останню добу, повідомляє Генштаб ЗСУ у рановому зведенні 4 березня.

Також нашим захисникам вдалося збити ворожий літак, знищити чотири танки, 10 бойових броньованих машин, 12 артсистем, п’ять безпілотників та багато іншої бойової техніки.

Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого 2022 року до 4 березня 2023-го:

Зараз дивляться

особовий склад ‒ близько 152 190 (+820) осіб ліквідовано;

танки ‒ 3 409 (+4);

бойові броньовані машини ‒ 6 683 (+10);

артилерійські системи – 2 414 (+12);

РСЗВ – 487 (+3);

засоби ППО ‒ 247;

літаки – 302 (+1);

гелікоптери – 289;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 066 (+5);

крилаті ракети ‒ 873;

кораблі/катери ‒ 18;

автомобільна техніка та автоцистерни – 5 289 (+8);

спеціальна техніка ‒ 230.

За добу ЗСУ також відбили понад 150 атак російських окупантів на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

А наша авіація завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також два – по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях.