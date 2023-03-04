Літак, п’ять дронів та ще 820 окупантів: втрати РФ за останню добу
Фото: Генштаб ЗСУ
Втрати Росії у війні проти України сягнули 152 190 вбитими, з яких 820 – знищено за останню добу, повідомляє Генштаб ЗСУ у рановому зведенні 4 березня.
Також нашим захисникам вдалося збити ворожий літак, знищити чотири танки, 10 бойових броньованих машин, 12 артсистем, п’ять безпілотників та багато іншої бойової техніки.
Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого 2022 року до 4 березня 2023-го:
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- особовий склад ‒ близько 152 190 (+820) осіб ліквідовано;
- танки ‒ 3 409 (+4);
- бойові броньовані машини ‒ 6 683 (+10);
- артилерійські системи – 2 414 (+12);
- РСЗВ – 487 (+3);
- засоби ППО ‒ 247;
- літаки – 302 (+1);
- гелікоптери – 289;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 066 (+5);
- крилаті ракети ‒ 873;
- кораблі/катери ‒ 18;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 5 289 (+8);
- спеціальна техніка ‒ 230.
За добу ЗСУ також відбили понад 150 атак російських окупантів на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
А наша авіація завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також два – по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях.