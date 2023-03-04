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Факти / Україна

Літак, п’ять дронів та ще 820 окупантів: втрати РФ за останню добу

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати Росії у війні проти України сягнули 152 190 вбитими, з яких 820 – знищено за останню добу,  повідомляє Генштаб ЗСУ у рановому зведенні 4 березня.

Також нашим захисникам вдалося збити ворожий літак, знищити чотири танки, 10 бойових броньованих машин, 12 артсистем, п’ять безпілотників та багато іншої бойової техніки.

Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого 2022 року до 4 березня 2023-го:

Зараз дивляться
  • особовий склад ‒ близько 152 190 (+820) осіб ліквідовано;
  • танки ‒ 3 409 (+4);
  • бойові броньовані машини ‒ 6 683 (+10);
  • артилерійські системи – 2 414 (+12);
  • РСЗВ – 487 (+3);
  • засоби ППО ‒ 247;
  • літаки – 302 (+1);
  • гелікоптери – 289;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 066 (+5);
  • крилаті ракети ‒ 873;
  • кораблі/катери ‒ 18;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 5 289 (+8);
  • спеціальна техніка ‒ 230. 

За добу ЗСУ також відбили понад 150 атак російських окупантів на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

А наша авіація завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також два – по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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