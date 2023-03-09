Через пошкодження енергосистеми у трьох областях вводяться обмеження
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Вночі 9 березня російські окупанти вчинили масовану ракетну атаку на енергосистему України, є пошкодження в областях.
Про це повідомляють в Укренерго.
Через чергову масовану ракетну атаку задля зменшення ризиків превентивно застосували обмеження у всіх регіонах України.
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Проте через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури застосовані обмеження електропостачання в Житомирській, Харківській та Одеській областях.
Ремонтні бригади працюють над усуненням наслідків обстрілів та відновлення живлення.
Сьогодні в Енергоатомі повідомили, що Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) через ворожі обстріли наразі повністю знеструмлена.
Зранку діяли екстрені відключення у Києві, проте згодом їх скасували.