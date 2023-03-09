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Факти / Україна

Через пошкодження енергосистеми у трьох областях вводяться обмеження

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Через пошкодження енергосистеми у трьох областях вводяться обмеження
Фото: Pixabay

Вночі 9 березня російські окупанти вчинили масовану ракетну атаку на енергосистему України, є пошкодження в областях.

Про це повідомляють в Укренерго.

Через чергову масовану ракетну атаку задля зменшення ризиків превентивно застосували обмеження у всіх регіонах України.

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Проте через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури застосовані обмеження електропостачання в Житомирській, Харківській та Одеській областях.

Ремонтні бригади працюють над усуненням наслідків обстрілів та відновлення живлення.

Сьогодні в Енергоатомі повідомили, що Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) через ворожі обстріли наразі повністю знеструмлена.

Зранку діяли екстрені відключення у Києві, проте згодом їх скасували.

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