Березень, 09 в 10:30

Вночі 9 березня російські окупанти вчинили масовану ракетну атаку на енергосистему України, є пошкодження в областях.

Про це повідомляють в Укренерго.

Через чергову масовану ракетну атаку задля зменшення ризиків превентивно застосували обмеження у всіх регіонах України.

Зараз дивляться

Проте через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури застосовані обмеження електропостачання в Житомирській, Харківській та Одеській областях.

Ремонтні бригади працюють над усуненням наслідків обстрілів та відновлення живлення.

Сьогодні в Енергоатомі повідомили, що Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) через ворожі обстріли наразі повністю знеструмлена.

Зранку діяли екстрені відключення у Києві, проте згодом їх скасували.