CNN раскрыл подробности переговоров по эвакуации украинских защитников с Азовстали

Март, 09 в 16:36

Американский телеканал CNN раскрыл внутренние детали того, как была заключена сделка, и кто участвовал в переговорах по эвакуации украинских защитников Мариуполя с Азовстали, которая состоялась в мае 2022 года.

Сообщается, что на ранних этапах переговоров посредником от Украины был нардеп Александр Ковалев из партии Доверие. Россию представляли два генерала ГРУ. Речь идет о генерал-лейтенанте Владимире Алексееве и генерал-майоре Александре Зорине, которые были рождены в Украине.

За последние годы Алексеев связан с рядом дерзких международных инцидентов. Он был среди четырех офицеров ГРУ, к которым Минфин США применил санкции в 2016 году за злонамеренную киберактивность, направленную на подрыв демократических процессов в США, включая вмешательство в выборы. Великобритания и ЕС ввели санкции против него в 2019 году за отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

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Другой – Зорин – был представителем Путина в Сирии, играя активную роль в переговорах между режимом Башара Асада, оппозицией и повстанцами.

CNN пишет, что их участие проливает свет на важность, которую Путин придавал решению тупика по Азовстали и захвату Мариуполя, чтобы обеспечить долгожданный сухопутный мост между Крымом и Россией.

Издание отмечает, что нардеп Александр Ковалев в 2014 году был обвинен в содействии разгону людей на Майдане беркутовцами. В комментарии CNN он это отрицал, сказав, что он пытался предотвратить дальнейшее кровопролитие в Киеве. Такую же цель он имел в полномасштабной войне.

Ковалев сказал, что он воспользовался контактом в ФСБ Валентина Крыжановского. Это бывший агент СБУ, который перешел на сторону России в 2014 году и присоединился к ФСБ.

– До меня было 11 неудачных попыток, и никто не верил, что вообще можно туда попасть, – утверждает нардеп.

Он сказал, что рассказал о своих планах ГУР, и хотя Кирилл Буданова сомневался в его шансах, Ковалев сказал, что он “дал ему свое благословение”.

25 апреля Ковалев совершил свою первую поездку на оккупированную Россией часть Украины. Для этого он получил секретные пароли и зашифрованные устройства связи от Буданова.

В подтверждение факта поездки журналистам передали видео и фото Ковалева, которое он записал из машины в Мариуполе. CNN изучила их метаданные, которые совпали со временем и датой поездок Ковалева.

27 апреля Ковалев встретился с Крыжановским и генерал-лейтенантом 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа РФ Андреем Сычевым, который отвечал за штурм Мариуполя. Ключевым вопросом была эвакуация мирного населения с Азовстали. Нардеп смог убедить оккупантов, что спасение жизней детей, женщин и раненых будет актом гуманизма. Людей вывели в начале мая при содействии ООН и Международного Красного Креста.

Следующий раунд переговоров был 9 мая. К Ковалеву присоединился первый заместитель Буданова Дмитрий Усов, а от РФ добавился Алексеев и Зорин из ГРУ. Утром 16 мая Александр Ковалев организовал третий визит в Мариуполь.

– Разыгралась одна из самых примечательных сцен войны – встреча между российскими генералами, которые руководили кровавой войной, и украинскими офицерами, которых Москва изображала как “неонацистов”, – пишет CNN.

Российскую делегацию встретила группа из по меньшей мере шести украинских бойцов, включая подполковника Дениса Прокопенко.

Условия были простыми – украинские военные прекращают оборону и будут взяты под стражу РФ для дальнейшего обмена. Этот этап, по словам Ковалева, прошел без задержек. Началась эвакуация защитников Мариуполя с Азовстали.

В доказательство сотрудничества Ковалева с украинской разведкой он предоставил письмо Буданова, где было написано “Ковалев оказал важную и неоценимую поддержку ГУР Минобороны Украины”. В самом ГУР отказались комментировать участие Ковалева в переговорах, но подтвердили, что заместитель начальника Дмитрий Усов участвовал в них.

Фото: Азов