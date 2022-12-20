Грудень, 20 в 18:16

Перший заступник начальника російського Головного розвідувального управління (ГРУ), герой РФ, українець Володимир Алексєєв народився та виріс у селі Голодьки Вінницької області. Нині він є одним із головних кураторів повномасштабної війни проти України.

– Говорили, що ракети тут не падатимуть, адже він не бомбитиме свою рідну матір, яка в труні лежить. А я і його батька, і матір виносив на своїх плечах, – розповів один із місцевих мешканців населеного пункту.

Однокласниця російського генерала Чорнодон розповіла, що в юності нинішній герой Росії мріяв про військову справу. За її словами, він виписував журнал Воєнні знання і навіть писав вірші.

– Розумієте, прямо так і писав: люблю тебе, як офіцерські погони на плечах. Він навіть вірші писав. Мені. Стояв тут біля будинку, під огорожею. Хотіла хлопця багатшого, він із бідної родини. Хлопці, коли приходили, казали: ось сидите, квасолю чистите, а були б у Москві. Нічого й не було, ні. У нього свій шлях, у мене свій шлях. Розумієте? Такі ось справи, – розповіла вона.