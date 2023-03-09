CNN розкрив подробиці переговорів щодо евакуації українських захисників з Азовсталі

Березень, 09 в 16:36

Американський телеканал CNN розкрив внутрішні деталі того, як було укладено угоду, і хто брав участь у переговорах щодо евакуації українських захисників Маріуполя з Азовсталі, що відбулася у травні 2022 року.

Повідомляється, що на ранніх етапах переговорів посередником від України був нардеп Олександр Ковальов із партії Довіра. Росію представляли два генерали ГРУ. Йдеться про генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва та генерал-майора Олександра Зоріна, народжених в Україні.

За останні роки Алексєєв пов’язаний із низкою зухвалих міжнародних інцидентів. Він був серед чотирьох офіцерів ГРУ, на яких Мінфін США наклав санкції у 2016 році за зловмисну кіберактивність, спрямовану на підрив демократичних процесів у США, включно з втручанням у вибори. Британія та ЄС запровадили санкції проти нього 2019 року за отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля.

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Інший – Зорін – був представником Путіна в Сирії, відіграючи активну роль у переговорах між режимом Башара Асада, опозицією та повстанцями.

CNN пише, що їхня участь проливає світло на важливість, яку Путін надавав вирішенню глухого кута щодо Азовсталі та захопленню Маріуполя, щоб забезпечити довгоочікуваний сухопутний міст між Кримом і Росією.

Видання зазначає, що нардеп Олександр Ковальов у 2014 році був звинувачений у сприянні розгону людей на Майдані беркутівцями. У коментарі CNN він це заперечив, сказавши, що він намагався запобігти подальшому кровопролиттю в Києві. Таку ж мету він мав у повномасштабній війні.

Ковальов заявив, що скористався контактом у ФСБ Валентина Крижановського. Це колишній агент СБУ, який перейшов на бік Росії в 2014 році та приєднався до ФСБ.

— До мене було 11 невдалих спроб, і ніхто не вірив, що взагалі можна туди потрапити, – стверджує нардеп.

Він сказав, що розповів про свої плани ГУР, і хоча Кирило Буданова сумнівався в його шансах, Ковальов сказав, що він “дав йому своє благословення”.

25 квітня Ковальов здійснив свою першу поїздку на окупований Росією частину України. Для цього він отримав секретні паролі та зашифровані пристрої зв’язку від Буданова.

На підтвердження факту поїздки журналістам передали відео й фото Ковальова, яке він записав із машини в Маріуполі. CNN вивчила їхні метадані, які збіглися з часом і датою поїздок Ковальова.

27 квітня Ковальов зустрівся із Крижановським і генерал-лейтенантом 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу РФ Андрієм Сичовим, який відповідав за штурм Маріуполя. Ключовим питанням була евакуація мирного населення з Азовсталі. Нардеп зміг переконати окупантів, що порятунок життів дітей, жінок і поранених буде актом гуманізму. Людей вивели на початку травня за сприяння ООН і Міжнародного Червоного Хреста.

Наступний раунд переговорів відбувся 9 травня. До Ковальова долучився перший заступник Буданова Дмитро Усов, а від РФ додалися Алексєєв і Зорін із ГРУ. Вранці 16 травня Олександр Ковальов організував третій візит до Маріуполя.

– Розігралася одна з найбільш примітних сцен війни – зустріч між російськими генералами, які керували кривавою війною, й українськими офіцерами, яких Москва зображала як “неонацистів”, – пише CNN.

Російську делегацію зустріла група зі щонайменше шести українських бійців, включно з підполковником Денисом Прокопенком.

Умови були простими – українські військові припиняють оборону і будуть взяті під варту РФ для подальшого обміну. Цей етап, за словами Ковальова, минув без затримок. Почалася евакуація захисників Маріуполя з Азовсталі.

На доказ співпраці Ковальова з українською розвідкою він надав лист Буданова, де було написано “Ковальов надав важливу і неоціненну підтримку ГУР Міноборони України”. У самому ГУР відмовилися коментувати участь Ковальова в переговорах, але підтвердили, що заступник начальника Дмитро Усов брав участь у них.

Фото: Азов