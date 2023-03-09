Оккупанты в Крыму формируют планы эвакуации для своих сотрудников — ЦНС

Март, 09 в 14:21

Во временно оккупированном Крыму оккупационные администрации начали формировать планы эвакуации для своих сотрудников.

Отмечается, что оккупанты формируют перечень работников и их семей, которые подлежат первоочередной эвакуации.

В некоторых городах планы уже сформированы и утверждены. В частности, соответствующий план сделан в Красноперекопске.

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— Такие действия оккупантов свидетельствуют о том, что они не считают, что “Россия здесь навсегда”, как заявляет местная пропаганда, и не имеют целью задерживаться в Украине надолго. При этом враг продолжает мародерство и эксплуатации украинских промышленных мощностей на захваченных территориях, — говорится в сообщении.

В начале марта Генштаб ВСУ сообщал, что из временно оккупированного Крыма эвакуируют отдельные категории граждан. Отмечалось, что в последнее время российские военнослужащие, дислоцирующиеся в Перевальном, отправляют свои семьи в Россию.

Источник: Центр национального сопротивления