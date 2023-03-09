Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Оккупанты в Крыму формируют планы эвакуации для своих сотрудников — ЦНС

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Кримське узбережжя
Фото: Pixabay

Во временно оккупированном Крыму оккупационные администрации начали формировать планы эвакуации для своих сотрудников.

Отмечается, что оккупанты формируют перечень работников и их семей, которые подлежат первоочередной эвакуации.

В некоторых городах планы уже сформированы и утверждены. В частности, соответствующий план сделан в Красноперекопске.

Сейчас смотрят

— Такие действия оккупантов свидетельствуют о том, что они не считают, что “Россия здесь навсегда”, как заявляет местная пропаганда, и не имеют целью задерживаться в Украине надолго. При этом враг продолжает мародерство и эксплуатации украинских промышленных мощностей на захваченных территориях, — говорится в сообщении.

В начале марта Генштаб ВСУ сообщал, что из временно оккупированного Крыма эвакуируют отдельные категории граждан. Отмечалось, что в последнее время российские военнослужащие, дислоцирующиеся в Перевальном, отправляют свои семьи в Россию.

Читайте
Все должно быть на низком старте: прокурор рассказал о плане действий после деоккупации Крыма

Источник: Центр национального сопротивления

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка