Окупанти у Криму формують плани евакуації для своїх співробітників – ЦНС

Березень, 09 в 14:21

У тимчасово окупованому Криму окупаційні адміністрації почали формувати плани евакуації для своїх співробітників.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

Зазначається, що окупанти формують перелік працівників та їх сімей, які підлягають першочерговій евакуації.

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У деяких містах плани вже сформовані й затверджені. Зокрема, відповідний план зроблений у Красноперекопську.

— Такі дії окупантів свідчать про те, що вони не вважають, що “Росія тут навсєгда”, як заявляє місцева пропаганда, й не мають на меті затримуватись в Україні надовго. При цьому ворог продовжує мародерство та експлуатації українських промислових потужностей на захоплених територіях, – йдеться у повідомленні.

На початку березня Генштаб ЗСУ повідомляв, що з тимчасово окупованого Криму евакуюють окремі категорії громадян. Зазначалося, що останнім часом російські військовослужбовці, що дислокуються в Перевальному, відправляють свої сім’ї до Росії.

Джерело: Центр національного спротиву