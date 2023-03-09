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Факти / Україна

Особу військового, якого розстріляли за гасло Слава Україні, ще не встановили – Єрмак

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Тимофій Миколайович Шадура
Фото: Генштаб ЗСУ

Особу українського військовослужбовця, якого розстріляли росіяни, остаточно ще не встановлено.

Про це у четвер, 9 березня, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– Зараз відбуваються експертизи для того, щоб ім’я розстріляного військового було остаточно верифіковано. Коли це станеться, з остаточною відповідною інформацією вийде генпрокурор або глава СБУ, – сказав він.

Нагадаємо, 6 березня у соціальних мережах з’явилося відео з розстрілом українського військовополоненого, який сказав в очі вбивцям Слава Україні!

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Після публікації відео у 30 окремій механізованій бригаді ім. князя Костянтина Острозького заявили, що це їхній боєць Тимофій Шадура. Він вважався зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій у районі Бахмута.

Проте, за даними регіонального управління Сил ТрО Північ, розстріляним військовим є Олександр Мацієвський – боєць 163 батальйону 119 окремої бригади ТрО Чернігівської області.

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