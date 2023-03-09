Ракетними обстрілами РФ поставила на межу ядерної катастрофи весь континент – Боррель

Березень, 09 в 17:43

Внаслідок ракетних обстрілів, що призвели до знеструмнення Запорізької АЕС, Росія поставила на межу ядерної катастрофи весь європейський континент.

Про це заявив високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Він наголосив, що Росія не припиняє свої варварські атаки і удари по українській критичній інфраструктурі.

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– Серед руйнувань – атака на Запорізьку АЕС. За останні години ризик ядерної катастрофи значно зріс. Станція повинна покладатися на генератори для охолодження реакторів. Це серйозне порушення атомної безпеки, заподіяне Росією. ЗАЕС – найбільша атомна станція в Європі. Росія поставила під небезпеку весь європейський континент, включно з РФ, – сказав він у Стокгольмі після закінчення засідання Європейської ради.

За словами Борреля, ЄС підтримує зусилля місії експертів МАГАТЕ щодо створення безпечної атомної зони навколо ЗАЕС. Це допоможе уникнути ризику аварії.

– Атаки Росії – ще один приклад їхніх цілей, ці цілі – тероризувати український народ і знизити український дух. Це показує, що Росія не зацікавлена в мирі, а її розмови про мир або припинення вогню абсолютно нещирі. Тому ми повинні продовжувати підтримувати Україну, – додав Боррель.

Зазначимо, що фахівці Укренерго вже відновили електропостачання Запорізької атомної електростанції.

Знеструмлення АЕС відбулося 9 березня через ворожі ракетні обстріли.

О 03:53 ночі відключилась остання лінія зв’язку станції з українською енергосистемою. Це вже вшосте за час російської окупації, коли АЕС перейшла в режим блекауту.