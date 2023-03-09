В Киеве было одно попадание Кинжалом в объект инфраструктуры — спикер КГВА

Март, 09 в 13:45

Россияне, которые всегда имели больное желание атаковать Украину в какие-то важные для нас даты. Вероятно, ракетный удар 9 марта приурочили именно ко дню рождения Тараса Шевченко.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов.

— Пытаясь как-то запятнать день рождения Кобзаря, этой ночью террористы совершили очередную массированную атаку, в том числе и на столицу. Тревога в Киеве продолжалась почти семь часов. За это время рашисты выпустили почти весь спектр вооружения… Благодаря работе ПВО удары по столице не допущены, но, к сожалению, одна аэробаллистическая ракета типа Кинжал (это предварительно) попала в объект инфраструктуры в Голосеевском районе, — рассказал он.

По его словам, в Святошинском районе обломками ракеты ранены два человека, им оказана медицинская помощь.

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Шаманов заверил, что сейчас проблемы с водоснабжением в Киеве, которые были из-за потери электропитания на верхних этажах домов, устранены, также отменены все экстренные отключения света.

Ночью 9 марта РФ нанесла массированный удар по Украине, выпустив всего 81 ракету, в том числе шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-47 Кинжал.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ранее враг никогда не использовал такое количество гиперзвуковых ракет.