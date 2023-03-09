У Києві було одне влучання Кинджалом в об’єкт інфраструктури – речник КМВА

Березень, 09 в 13:45

Росіяни, які завжди мали хворе бажання атакувати Україну в якісь важливі для нас дати. Ймовірно, ракетний удар 9 березня приурочили саме до дня народження Тараса Шевченка.

Таку думку в ефірі телемарафону висловив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.

– Намагаючись якось заплямувати день народження Кобзаря, цієї ночі терористи здійснили чергову масовану атаку, зокрема й на столицю. Тривога у Києві тривала майже сім годин. За цей час рашисти випустили майже весь спектр озброєння…Завдяки роботі ППО удари по столиці не допущені, але, на жаль, одна аеробалістична ракета типу Кинджал (це попередньо) влучила в об’єкт інфраструктури у Голосіївському районі, – розповів він.

За його словами, у Святошинському районі уламками ракети поранено двох людей, їм надана медична допомога.

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Шаманов запевнив, що наразі проблеми з водопостачанням у Києві, які були через втрату електроживлення на верхніх поверхах будинків, усунено, також скасовано всі екстрені відключення світла.

Уночі 9 березня РФ завдала масованого удару по Україні, випустивши загалом 81 ракету, зокрема шість крилатих ракет повітряного базування Х-47 Кинджал.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що раніше ворог ніколи не використовував таку кількість гіперзвукових ракет.